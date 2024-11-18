Трамп-младший: оружейное лобби США намерено втянуть мир в Третью мировую войну

Дональд Трамп-младший резко раскритиковал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что уходящая администрация США во главе с президентом Джо Байденом якобы сняла запрет для Киева на удары ракетами ATACMS вглубь территории России.

Как подчеркнул политик, ему знакомо, откуда «растут ноги» у такого решения. Все дело в наводнивших США «оружейных баронах», что хотят еще больше зарабатывать на украинском конфликте и гибели тысяч мирных жителей Украины и России. Последствия этого могут быть ужасными, напомнил Трамп-младший.

«Оружейное лобби США пытается вытянуть мир в Третью мировую войну», — написал он в своем аккаунте в соцсетях.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может отменить данное разрешение после своей инаугурации.