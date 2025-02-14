Пушков: Трамп собирается через G8 ослабить партнерство России с Китаем

В своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков предположил, что, приглашая Россию обратно в «Большую восьмерку», президент США Дональд Трамп стремится ослабить ее сотрудничество с Китаем.

Напомним, в четверг, 13 февраля, республиканец выступил за полноправное восстановление G8 с участием в данном политклубе России.

«В Париже, Лондоне и Берлине наверняка снова схватились за сердце, но Трамп мыслит по-крупному: он считает, что, исключив Россию из «Большой восьмерки», Запад бросил ее в объятия Китая. Это усилило Китай и укрепило российско-китайский тандем, сделав из этих двух великих держав союзников», — написал Пушков.

Однако, как отмечает Пушков, подобное положение дел не соответствует интересам Соединенных Штатов, и именно это имеет в виду Трамп, когда утверждает, что исключение России было ошибочным решением.

«Вернув РФ в состав G8, он рассчитывает ослабить ее партнерство с Китаем», — подчеркнул Пушков.

Ранее эксперт Кобелюк дал оценку разному тону разговоров Трампа с Путиным и Зеленским.