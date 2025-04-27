Запрет на демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая в Германии — это попытка взять идеологический реванш, заявил в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его мнению, запрет символики страны, которая одержала победу над германским нацизмом, свидетельствует о движении ФРГ в сторону милитаризации и антироссийской позиции.

«В Германии 8 и 9 мая будет запрещена демонстрация флагов СССР и России. Флаги стран-союзниц Гитлера, естественно, разрешены — тут никаких проблем. Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного», — пишет Пушков.

По данным немецкой газеты Berliner Morgenpost, полиция Берлина намерена запретить использование российских и советских флагов на мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт призвала не забывать о ключевой роли СССР в победе над нацистской Германией.