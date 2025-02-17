Алексей Пушков, член Совета Федерации, предположил, что в Европейском союзе утрачено единство. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Пушкова, пока это не слишком бросается в глаза, но две трети европейских стран «красноречиво хранят молчание», не желая вступать в конфликт ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с самими американцами.

«Уже сейчас в Европе нет того «твердого единства», о котором твердят безликие брюссельские чиновники. Негодует и тайно планирует «жесткий ответ» лишь агрессивное ядро ЕС в лице Стармера, Макрона, Мерца и фон дер Ляйен», — отметил сенатор.

Пушков также считает, что после высказываний вице-президента США Джо Байдена в Евросоюзе началось настоящее волнение. Он отметил, что европейская элита слишком высокомерна и самодовольна, чтобы меняться и корректировать свою политику.

«Для агрессивной евроэлиты ход событий на Украине действительно имеет экзистенциальный характер. Падение Зеленского может повлечь за собой их собственное падение и изменение политической ориентации Европы. Такова для них подлинная ставка в этой схватке», — констатировал Пушков.

Ранее сенатор Пушков заявил, что идея Европы отправить миротворцев НАТО на Украину не пройдет.