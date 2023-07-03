«Пусть перестанет фантазировать»: Зеленский заявил, что не может представить Украину без российского региона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией не будет закончен, пока Крым не перейдет под контроль Киева. Его слова передает CNN.

Также Зеленский отметил, что он не может представить Украину без Крыма.

«Надо не представлять, а уже осознавать, что Крым — субъект России»; «Пусть перестанет фантазировать и начнет видеть реальность»; «Он каждый раз говорит один и тот же текст про Крым, ДНР, ЛНР. Смените ему уже реплики»; «Украину без России он представил прекрасно, а вот без Крыма почему-то не может», — высказались россияне.

Также заявление Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он (Зеленский — Прим. ред.) много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика», — написала она.

Однако не все согласились с таким сравнением, которое выбрала Захарова.

«Все-таки Наполеон (Первый Бонапарт, французский император во время Отечественной войны 1812 года — Прим. ред.) был великим полководцем. А Зеленский просто наркоман», — отметил анонимный пользователь Сети.

Ранее россияне посоветовали Зеленскому подумать о судьбе Украины, а не о вступлении в НАТО.