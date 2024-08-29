Пустующий офис Telegram регулярно продлевает аренду в Дубае

Офис Telegram регулярно оплачивает аренду в одном из зданий Дубая. Об этом РИА Новости сообщили сотрудники администрации здания.

По их информации, оплата за аренду проходит регулярно, однако офис пустует. В нем редко можно кого-либо увидеть.

Отмечается, что помещение, в котором расположен офис мессенджера, находится в одной из башен Business Central Towers в районе Dubai Internet City. Офису присвоен номер 23. Как отметили представители администрации здания, аренда этого помещения началась в 2017 году.

Основатель Telegram Павле Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Париже. Предпринимателя во Франции обвиняют в отказе от сотрудничества с властями, в связи с чем он может быть причастен к нескольким преступлениям, совершенным через мессенджер.

Ранее сообщалось, что на почту Telegram регулярно приходили судебные документы, однако они оказались непрочитанными. В связи с этим прокуратура Парижа посчитала, что такие действия являются отказом от сотрудничества.