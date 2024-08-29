WSJ: Дуров годами не читал судебные повестки в свой адрес

По словам парижского прокурора Лор Беккуо, со стороны представителей Telegram следовало «почти полное отсутствие реакции». Как отметила газета, такое отношение посчитали отказом от сотрудничества со следствием.

24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту после того, как он прилетел из Азербайджана. Он был в сопровождении девушки и телохранителя.

28 августа Дурова выпустили из здания суда в Париже, откуда он уехал на частной машине. Как ранее сообщалось, следственный судья вынес решение, согласно которому Дуров не имеет права на время расследования покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере 5 млн евро. Также основатель мессенджера должен появляться в отделе полиции два раза в неделю.

Как ранее сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж.