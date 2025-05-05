Запад, разрешив ВСУ использовать ракеты НАТО для атаки по России, стремился вызвать у Москвы ответную реакцию, которая могла бы привести к макси мальной эскалации конфликта.

В документальной ленте «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», которая была показана на телеканале «Россия» 4 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своими мыслями по этому вопросу.

«Нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки», — подчеркнул президент.

Владимир Путин подчеркнул, что без предварительной подготовки к решительным действиям нельзя было начинать. Он также подчеркнул, что Россия не собиралась начинать войну, а хотела найти мирное решение конфликта в Донбассе.

Ранее Сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала недавние заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о параде Победы в Москве — настоящей дикостью и признанием в терроризме. Она отметила, что его необходимо искоренить, поскольку жить по соседству с террористами никак нельзя.