Путин: Бербок враждебно относится не только к России, но и к своей стране

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок враждебно относится не только к России, но и своей собственной стране, действуя в ущерб экономическим интересам Германии. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в телеграм-канале Кремля.

«Конечно, она враждебно настроена к нашей стране, к России, но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране, потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны и своего народа», — отметил Путин.

Журналист поинтересовался у президента не считает ли тот, что вирус национал-социализма может передаваться на генетическом уровне. Напомним, немецкие СМИ недавно выяснили, что дед Анналены Бербок был ярым сторонником Гитлера.

Путин призвал не «лепить лейбл» на весь немецкий народ и отметил, что нужно исходить из реалий сегодняшнего дня и смотреть, кто какую политику проводит сейчас.