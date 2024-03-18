Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом
Фото: [Официальный сайт президента России]
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщили в Кремле.
Турецкий лидер поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок. В свою очередь, президент России передал поздравления всем мусульманам Турции со священным месяцем Рамадан.
Эрдоган заявил, что верит в позитивное развитие российско-турецких отношений и в очередной раз предложил свои услуги в качестве посредника при мирном урегулировании украинского конфликта.
Главы государств договорились продолжать диалог в различных форматах.
Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на приезд Владимира Путина в Турцию уже в апреле этого года.