Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом

Турецкий лидер поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок. В свою очередь, президент России передал поздравления всем мусульманам Турции со священным месяцем Рамадан.

Эрдоган заявил, что верит в позитивное развитие российско-турецких отношений и в очередной раз предложил свои услуги в качестве посредника при мирном урегулировании украинского конфликта.

Главы государств договорились продолжать диалог в различных форматах.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на приезд Владимира Путина в Турцию уже в апреле этого года.