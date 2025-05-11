Путин: европейские страны разговаривают с Россией языком ультиматумов

Некоторые европейские страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пресс-конференции для российских и зарубежных журналистов.

Глава государства также отметил, что Европа не изменила манеру общения даже в дни празднования 80-летия Великой Победы.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — сказал Путин.

Пресс-конференция началась около 1:40 по московскому времени. Впервые подобное мероприятие проходит ночью. В начале своего выступления Владимир Путин еще раз поздравил всех с Днем Победы и выразил благодарность зарубежным партнерам за визит в Москву.

Ранее Путин заявил о готовности России продлить срок перемирия на Украине.