Путин заявил о готовности России продлить срок перемирия на Украине
Путин: Москва готова продлить перемирие на Украине
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Россия передала западным лидерам, что в перспективе Москва готова продлить срок перемирия на Украине, объявленного ко Дню Победы.
Об этом в ходе выступления на пресс-конференции с российскими и зарубежными журналистами сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что решение о продлении перемирия будет приниматься на основании анализа того, что будет происходить в эти дни.
Напомним, 28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с 00:00 часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
В ходе выступления президент напомнил, что ВСУ нарушали пасхальное перемирие почти 5 тысяч раз.
Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ 130 раз нарушали мораторий на удары по энергообъектам.