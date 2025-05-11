Путин заявил о готовности России продлить срок перемирия на Украине

Россия передала западным лидерам, что в перспективе Москва готова продлить срок перемирия на Украине, объявленного ко Дню Победы.

Об этом в ходе выступления на пресс-конференции с российскими и зарубежными журналистами сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что решение о продлении перемирия будет приниматься на основании анализа того, что будет происходить в эти дни.

Напомним, 28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с 00:00 часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ходе выступления президент напомнил, что ВСУ нарушали пасхальное перемирие почти 5 тысяч раз.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ 130 раз нарушали мораторий на удары по энергообъектам.