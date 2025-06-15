Путин рассказал об отказе от рекомендации врачей носить очки

Несмотря на то, что зрение у Владимира Путина составляет менее единицы, он отказывается носить очки. Об этом сообщил сам президент РФ. Его рассказ привел Павел Зарубин, журналист телеканала «Россия 1».

Российский лидер пообщался с лауреатами государственных премий в Кремле. Среди них был известный врач-офтальмолог Георгий Столяренко. В беседе с ним Путин упомянул, что его зрение всегда было на уровне единицы. Пять или шесть лет назад оно ослабело, после чего ему выдали очки.

«Первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю, если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — указал он.

Медик возразил и сказал, что ситуация может быть не совсем такой. Путин в ответ на это сообщил, что до сих пор читает без всяких проблем, не используя очки.

Ранее сообщалось, что Путин объявил о создании нового рода войск — беспилотных систем. Это решение было озвучено на совещании по разработке госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы. По заявлению Владимира Путина, новый род войск будет специализироваться на применении дронов всех типов. Он отметил, что на беспилотники уже приходится до 50% уничтоженной техники противника.