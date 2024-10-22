Путин и лидеры стран БРИКС прибывают на саммит в Казань

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите стран БРИКС. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что график главы государства остается неизменным.

В Казань также прибыли представители других стран содружества — президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Делегация Бразилии, возглавляемая министром иностранных дел Мауро Виэйрой, также примет участие в мероприятии. В Татарстан направились председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября. В рамках мероприятия Владимир Путин планирует провести ряд двусторонних встреч с другими участниками содружества. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться ключевые вопросы международного сотрудничества и совместные инициативы стран-участниц.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел официальную встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.