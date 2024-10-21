В Кремле проходят переговоры Путина с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

В Кремле начались официальные переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Арабский лидер прибыл в Москву, где уже провел встречу с главой России в неформальной обстановке. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, стороны беседовали до полуночи в резиденции в Ново-Огарево.

Как рассказал Путин, открывая переговоры с арабским коллегой, президентам уже удалось обсудить различные важные аспекты сотрудничества между двумя странами, а также уделить внимание вопросам, требующим особого внимание от РФ и ОАЭ.

«Несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения», — добавил Путин.

Аль Нахайян также приглашен на саммит БРИКС, который состоится 22 октября в Казане. Мероприятие продлится до 24 октября.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина спецпредставителем по экономическому сотрудничеству с БРИКС.