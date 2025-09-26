Путин провел переговоры с Пашиняном в Кремле

В состав российской делегации вошли вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, замглавы МИД Дмитрий Любинский, генеральный директор РЖД Олег Белозеров и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.

Армению представляли вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, глава Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян и пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

Накануне оба лидера приняли участие в Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели в Москве. Среди участников форума также были президент Белоруссии Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда международных организаций.

