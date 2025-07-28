Путин и Лукашенко пообщались по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщил телеграм-канал «Пул первого», который связывают с администрацией белорусского лидера.

Отмечается, что белорусский лидер передал привет от Путина послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову и рассказал дипломату про беседу лидеров обеих стран.

Накануне Путин подписал протокол о поправках к договору о равных правах граждан от 1998 года, согласно которому белорусы, постоянно проживающие в России, теперь смогут участвовать в выборах местных органов власти — избирать и быть избранными.

Аналогичное право получат и россияне в Белоруссии. Протокол, подписанный еще в марте во время визита Лукашенко в Москву, был ратифицирован Государственной думой РФ 15 июля.

Кроме того, 28 июля Лукашенко провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, на которой отметил потенциал взаимодействия с российским регионом.

Как передает госагентство БелТА, белорусский лидер предложил Моору расширить сотрудничество в нефтяной сфере, включая поставки белорусского оборудования для добычи нефти и совместные проекты по увеличению добычи на территории республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко дал трехчасовое интервью известному мировому изданию.