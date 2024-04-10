Путин и Лукашенко в ближайшие дни проведут переговоры

Отмечается, что 11 апреля в Россию с рабочим визитом прибудет глава Белоруссии. Именно в этот день руководители двух государств проведут переговоры. Лукашенко пробудет в РФ до 12 апреля.

В пресс-службе Кремля уточнили, что лидерам предстоит обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития между двумя странами, а также реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, который прошел 29 января в Санкт-Петербурге.

По информации канала «Пул первого», у Путина и Лукашенко 12 апреля запланировано совместное мероприятие, посвященное Дню космонавтики. В сообщении источника утверждается, что главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые работал белорусский экипаж. Кроме того, говорится в публикации, главы России и Белоруссии обсудят в этот день дальнейшее взаимодействие в космической сфере.

Последний раз Путин и Лукашенко встретились 28 января 2024-го года. В этот день российский и белорусский лидеры открыли зимовочный комплекс станции «Восток». Во время визита лидера республики в РФ, вместе с Путиным они посетили деревню Зайцево Гатчины, где также открыли мемориал, посвященный мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.

Ранее мы сообщали, что запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточного вновь перенесли. Впервые он должен был состояться 9 апреля.