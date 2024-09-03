Путин и президент Монголии ведут переговоры в узком кругу

Владимир Путин и Ухнагийн Хурэлсух в узком составе обсудили ряд важных политических и экономических вопросов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы, где мы сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности, в сфере образования», — отметил Путин.

Он добавил, что двусторонняя межправительственная комиссия функционирует активно и уже видны результаты. Политик также подчеркнул, что в ходе сегодняшних переговоров стороны обсудят ключевые аспекты экономического сотрудничества.

«Несмотря ни на какие сложности, в том числе о которых упомянул президент Монголии, в том числе ковидную историю, мы все-таки вышли на траекторию роста торговых отношений и торгового оборота», — отметил российский лидер.

В свою очередь президент Монголии поблагодарил Путина за визит, который проходит в год, когда страны отмечают несколько значительных юбилеев, включая 80-летие победы на реке Халхин-Гол и 50-летие города Эрдэнэт.

Ухнагийн Хурэлсух подчеркнул, что жители Монголии высоко ценят совместное празднование этих событий и проинформировал о последних изменениях в политической системе своей страны, отметив стабильность политической ситуации.

Путин в свою очередь отметил, что архитекторы из Ленинграда разрабатывали проект Эрдэнта. В начале встречи российский лидер также пригласил своего монгольского коллегу посетить Россию.

«Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас», — сказал он.

К тому же перед началом встречи Путин сделал запись в книге почетных гостей, выразив радость от очередного визита в Монголию «к давним друзьям и добрым соседям».

Российский президент пожелал Монголии мира, стабильности и процветания. Он также поздравил монгольского коллегу с 85-летием совместной победы над японскими агрессорами на реке Халхин-Гол.

«Многие десятилетия мы бережно храним память о тех героических событиях, навсегда скрепивших наши народы узами боевого братства. Передадим это наследие и будущим поколениям», — подчеркнул президент РФ.

Встреча проходила в специальной юрте внутри государственного дворца, где обычно проводятся официальные церемонии с высокопоставленными иностранными делегациями.

Как уже упоминалось ранее, политики намерены обсудить важные международные и региональные вопросы, а также рассмотреть возможные пути усиления двустороннего стратегического партнерства. В результате переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений.

Визит президента России происходит на фоне споров относительно ордера Международного уголовного суда на его «арест». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможных переговорах с руководством Монголии по этому поводу, отметил, что подготовка поездки была очень тщательной.

Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признает, выпустил ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в депортации детей, которых вывозили из опасных зон в безопасные районы, спасая от украинских обстрелов.

Ранее сообщалось, что Украина пригрозила «наказать» Монголию за визит Путина.