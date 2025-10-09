Путин и Рахмон договорились об урегулировании в вопросе миграции

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе, в рамках которой обсудили ключевые вопрос взаимодействия между странами.

Ключевой темой обсуждения стал вопрос трудовой миграции. Путин отметил, что в России проживают и работают более миллиона граждан Таджикистана. По его словам, Москва старается обеспечить достойные условия труда и социальной защиты для них.

Важным нововведением в миграционном сотрудничестве с Таджикистаном станет обязательное медицинское освидетельствование для желающих работать в РФ. Российский лидер отметил, что этот шаг направлен на улучшение эпидемиологической ситуации и защиту прав работников.

Кроме того, продолжает укрепляться экономическое сотрудничество между странами. Так, товарооборот между РФ и Таджикистаном в 2024 году достиг $ 1,5 млрд, а в 2025 году демонстрирует рост на 17,3%.

Путин также высказался и о российской военной базе, расположенной на территории республики. По его словам, она остается важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

