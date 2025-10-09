Стало известно о планах Путина встретиться с Алиевым в Душанбе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку к предстоящей встрече Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе.

По словам представителя Кремля, российская сторона сохраняет оптимистичный настрой в преддверии переговоров глав двух государств.

Песков отметил, что в ходе запланированной встречи президенты РФ и Азербайджана намерены обсудить комплекс вопросов, которые накопились в двусторонних отношениях.

Отдельно он отметил, что состоявшийся ранее телефонный разговор между лидерами двух стран носил конструктивный характер и позволил достичь договоренностей о проведении личной встречи.

В воскресенье, 5 октября, сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетит Таджикистан с рабочей поездкой.