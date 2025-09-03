Путин и Си Цзиньпин обсудили бессмертие: лидеры поспорили о жизни до 150 лет

Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули тему продления человеческой жизни во время неформальной беседы. Лидеры двух стран рассуждали о достижениях трансплантологии и перспективах жизни до 150 лет. Их разговор опубликовало издание Bloomberg.

Короткий разговор между президентами России и Китая попал в объективы камер. Неформальная беседа лидеров затронула тему биотехнологий и радикального продления человеческой жизни. Си Цзиньпин отметил, что если ранее семидесятилетний возраст считался преклонным, то сегодня в эти годы человек чувствует себя молодым.

В ответ Владимир Путин развил тему, заявив, что развитие трансплантологии теоретически позволяет бесконечно менять органы, что открывает путь к омоложению и потенциальному бессмертию. Китайский лидер в свою очередь поделился прогнозами ученых, согласно которым в текущем столетии человек сможет достичь возраста 150 лет.

