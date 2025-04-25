Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском языке

Встреча российского президента Владимира Путина и специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа началась с лаконичного обмена приветствиями на английском языке, передает ТАСС.

В Кремле в одном из представительских кабинетов глава российского государства принимал американского гостя.

«How are you, Mister President? (Как дела, господин президент?)» — произнес Уиткофф, входя в помещение.

«Fine. just fine. Thank you. Ноw are you? („Хорошо. Все хорошо. Спасибо. Как ваши?“)», — ответил Путин, протягивая руку для приветствия.

Затем они направились к столу для проведения переговоров. При этом президент России по-товарищески приобнял Уиткоффа за плечо.

Это уже вторая встреча Путина и Уиткоффа за последние две недели и четвертая с начала текущего года. Предыдущая встреча состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и продолжалась более четырех часов.

Главной темой обсуждения является урегулирование украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проблема многогранна и «вопрос очень сложный, поэтому переговоры обычно занимают продолжительное время».

В Кремле подчеркивают, что контакты с Уиткоффом являются крайне важными и представляют собой эффективный и надежный канал для передачи позиций между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что самолет со спецпосланником Трампа Уиткоффом приземлился в аэропорту Внуково.