Самолет со спецпосланником Трампа Уиткоффом приземлился в аэропорту Внуково

Гражданский самолет, совершавший рейс из США, приземлился в Москве. Предположительно, на его борту в РФ прибыл специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Об этом сообщило РИА Новости.

Воздушный борт, который вылетел из Майами, совершил посадку в московском аэропорту «Внуково-2». На нем в Россию должен прибыть спецпосланник Трампа Уиткофф, чтобы провести очередной тур переговоров, связанных с прекращением конфликта.

Ранее с инициативой о встрече глав двух государств, США и России, выступил президент Сербии Вучич. По его мнению, Путин и Трамп могут пообщаться во время саммита, который может быть проведен в Белграде весной следующего года. На это мероприятие, по его словам, будут приглашены руководители других стран.