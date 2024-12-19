Путин: Израиль является главным бенефициаром событий в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе совместной прямой линии и пресс-конференции заявил, что Израиль получает значительную выгоду от происходящих в Сирии событий, как передает ТАСС.

Говоря о ситуации с израильским контролем над Голанскими высотами, Путин подчеркнул, что Россия осуждает захват любых сирийских земель, и эта позиция остается неизменной.

Он также выразил надежду, что Израиль в будущем покинет сирийские территории, однако в настоящее время он не намерен этого делать и планирует увеличить свое присутствие, отметив, что, по оценкам, там находятся тысячи израильских солдат.

Президент России также охарактеризовал действия Израиля в секторе Газа как заслуживающие только осуждения. Путин добавил, что Россия не раз высказывала эту позицию на всех уровнях, начиная с общественных заявлений и заканчивая позицией страны в Совете Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла мощные удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) в сирийском Тартусе.