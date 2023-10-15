Путин: Китай ничего не навязывает другим

Президент России Владимир Путин заявил, что Китай ничего не навязывает другим странам. Об этом российский лидер рассказал в эксклюзивном интервью Центральному телевидению КНР, сообщают РИА Новости.

Как отметил Путин, особенность выстраивания отношений с другими государствами председателем Китая Си Цзиньпином заключается в том, что китайская сторона не навязывает свое мнение.

«Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими – никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы», – заявил Путин.

В октябре Путин посетит Китай, где станет участников пояса «Один пояс – один путь». Мероприятие пройдет в Пекине. Российского лидера лично пригласил глава КНР. Там же стороны встретятся и проведут переговоры.

Последняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в марте 2023 года. Тогда глава КНР прибыл в Москву. Главы государства обсудили перспективы российского-китайских отношений, а также конфликт на Украине. В это же время Китай представил России свой проект урегулирования украинского кризиса, который был отвергнут Киевом.

Ранее мы сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по этому вопросу.