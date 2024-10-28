Путин на год продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина на должности главы Следственного комитета РФ. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что срок службы Бастрыкина продлен до 27 августа 2025 года. В августе 2024 года Бастрыкин отпраздновал 71-й день рождения.

Александр Бастрыкин — советский и российский государственный деятель и юрист. С 15 января 2011 года занимает должность председателя Следственного комитета РФ.

Бастрыкин является доктором юридических наук, а также имеет звание профессора. В 2007 году удостоен звания заслуженного юриста РФ. В 2016 году получил звание генерала юстиции РФ.

Бастрыкин выступал с лекциями в учебных заведениях и научных учреждениях Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Китая, Кубы, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал о раскрытии покушений на Захара Прилепина и Владлена Татарского.