Путин на год продлил Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста
Путин продлил срок службы Бастрыкина на должности руководителя СКР
Фото: [rutube.ru/Информационный центр СК России]
Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина на должности главы Следственного комитета РФ. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что срок службы Бастрыкина продлен до 27 августа 2025 года. В августе 2024 года Бастрыкин отпраздновал 71-й день рождения.
Александр Бастрыкин — советский и российский государственный деятель и юрист. С 15 января 2011 года занимает должность председателя Следственного комитета РФ.
Бастрыкин является доктором юридических наук, а также имеет звание профессора. В 2007 году удостоен звания заслуженного юриста РФ. В 2016 году получил звание генерала юстиции РФ.
Бастрыкин выступал с лекциями в учебных заведениях и научных учреждениях Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Китая, Кубы, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин рассказал о раскрытии покушений на Захара Прилепина и Владлена Татарского.