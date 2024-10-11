Путин начал рабочую программу в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению с официальным визитом, сообщил ТАСС. Самолет российского лидера приземлился в Ашхабаде. Там Путин примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».

Кроме того, российский президент впервые встретится с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Форум посвящен 300-летию со дня рождения известного туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В нем также примут участие представители Киргизии, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана. В 2024 году форум пройдет на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) республики.

Путина встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Российский лидер также выступит на форуме перед участниками.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин расширил условия безвизового въезда для всех граждан Грузии.