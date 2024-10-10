Президент Российской Федерации Владимир Путин расширил условия безвизового въезда для всех граждан Грузии. В обновленной версии указа, который опубликован на сайте правовых актов, отсутствуют исключения, при которых требовалась виза.

Теперь граждане Грузии могут без визы посещать Россию не только для краткосрочных поездок, но и с целью трудоустройства или на срок, превышающий 90 дней.

А также для получения образования в российских учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что Грузия одобрила помощь России в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.