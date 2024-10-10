Путин расширил условия безвизового въезда для всех граждан Грузии
Фото: [Официальный сайт правовых актов]
Президент Российской Федерации Владимир Путин расширил условия безвизового въезда для всех граждан Грузии. В обновленной версии указа, который опубликован на сайте правовых актов, отсутствуют исключения, при которых требовалась виза.
Теперь граждане Грузии могут без визы посещать Россию не только для краткосрочных поездок, но и с целью трудоустройства или на срок, превышающий 90 дней.
А также для получения образования в российских учебных заведениях.
Ранее сообщалось, что Грузия одобрила помощь России в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.