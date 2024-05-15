Путин: надежность гарантий является главной проблемой переговоров по Украине

Главная проблема переговоров по конфликту на территории Украины заключается в надежности гарантий, потому что коллективный Запад не устраивает мироустройство на основе международного права. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для информагентства «Синьхуа».

По словам главы государства, ключевой проблемой диалога по ситуации на Украине является надежность каких-либо гарантий. Путин объяснил, что в данном диалоге российская сторона имеет дело со странами, руководства которых не жалуют устройство мира, построенное на международном праве.

Президент указал на то, что вместо международного права, Запад выступает за «порядок, основанный на правилах». Проблема заключается в том, что данных правил никто точно не знает и, тем более, с ними не соглашался, добавил Путин. Более того, эти правила видоизменяются по желанию политических конъюнктур и их авторов, заключил он.

Ранее китайский председатель Си Цзиньпин пригласил Путина посетить КНР.