Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя республики Си Цзиньпина. Об этом во вторник, 14 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Прошлый визит в КНР российский лидер совершил в октябре 2023-го года. Тогда в Пекине проходил с 17 по 18 октября проходил международный форум «Один пояс — один путь», организатором которого является китайская сторона.

Си Цзиньпин посетил Москву в марте 2023-го года. Тогда китайский лидер впервые посетил Россию после своего переизбрания главой государства на Всекитайском собрании народных представителей. Путин и Си Цзиньпин тогда провели встречу как в официальном, так и не в официальном формате.

Отношения между Китаем и Россией основываются на стратегическом партнерстве, общих интересах и схожих взглядах на многие международные вопросы. В последние десятилетия сотрудничество между двумя странами продолжает углубляться и расширяться на различных уровнях — от политических и экономических до культурных и военных.

Обе страны активно развивают торгово-экономические отношения, инвестируют в совместные проекты в различных отраслях, включая энергетику, транспорт, науку и технологии.

Ранее мы сообщали, что любимый десерт президента Франции Эммануэля Макрона не подали на обед с Си Цзиньпином из-за названия.