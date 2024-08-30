Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного

В этот день белорусский лидер отмечает юбилей. Ему исполняется 70 лет.

На сайте Кремля отмечается, что Лукашенко получил награду за развитие отношений с Россией, союзничество и стратегическое партнерство. Также заслуги белорусского президента отмечены за укрепление связей между народами двух государств и вклад в развитие сотрудничества в рамках соглашения о Союзном государстве (СГ).

В поздравительной телеграмме Путин отметил авторитет Лукашенко и пожелал ему успехов.

«Работая на важнейшем государственном посту, Вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене, как мудрый политик, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях», — говорится в документе.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного представляет собой высшую государственную награду РФ. Она была восстановлена указом президента страны от 1 июля 1998 года № 757 «О восстановлении ордена Святого апостола Андрея Первозванного». Орденом награждаются граждане или политические деятели за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил, что его страна не будет вступать в какие-либо конфликты за ее пределами.