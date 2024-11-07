Путин: нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что ему и его современникам выпала возможность жить в эпоху значительных перемен и участвовать в сложных процессах, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящее время формируется абсолютно новое мировое устройство. Также Путин напомнил о том, что за последние два десятилетия произошли события, которые имеют историческое значение.

Кроме того, он выразил мнение, что грядущие двадцать лет могут оказаться более тяжелыми, чем предыдущие.

По его словам, сейчас наступает своего рода момент истины. Предыдущее мировое устройство навсегда уходит в прошлое, и можно утверждать, что оно уже исчезло.

Международный клуб «Валдай» представляет собой объединение ведущих экспертов из России и зарубежных стран в областях политологии, экономики, истории и международных отношений.

Ранее Путин заявлял, что формирование нового миропорядка необратимо. По его словам, в мире формируются необратимые процессы установления нового порядка, которые отражают многообразие планеты.