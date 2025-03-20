Путин направил послание главе сирийского государства

Российский президент Владимир Путин направил послание главе Сирии Ахмеду аш-Шараа. В нем он выразил надежду на скорейшее достижение стабильности в этой стране. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера РФ.

По утверждению Пескова, глава России направил послание в Сирию в адрес Ахмеда аш-Шараа, главы государства. В нем заявлено, что РФ поддерживает сирийские усилия по скорейшей нормализации обстановки в стране. Также сказано, что российская сторона стремится видеть Сирию суверенной и неделимой.

«Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений», — указал Песков.

Ранее сообщалось, что Ахмед аш-Шараа, который временно исполняет обязанности президента Сирии, запустил процесс создания Совета национальной безопасности. Его задача — согласование действий и руководство в вопросах, касающихся безопасности и политической сферы.