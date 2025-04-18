Путин освободил от обязанностей посла России в Австралии Павловского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Павловского от обязанностей российского посла в Австралии. Документ уже появился на портале официального опубликования правовых актов.

Решением президента дипломат Павловский прекращает выполнять обязанности посла РФ в Австралии.

«Освободить Павловского Алексея Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австралии», — говорится в документе.

Павловский занимал свой пост на протяжении последних шести лет. Он также выполнял роль посла в Вануату, Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи. В соответствии с указом, он освобождается и от этих должностей. Кто придет ему на смену, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил с поста посла на Украине Дархана Калетаева, который занимал эту должность с 22 февраля 2020 года.