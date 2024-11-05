Путин назначил Марию Костюк врио губернатора Еврейской автономной области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» и руководителя программы «Время героев» Марии Костюк временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области.

Указ размещен на официальном сайте Кремля. Назначение связано с досрочным прекращением полномочий бывшего губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна, который подал в отставку по собственному желанию.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Костюк сможет эффективно справиться с возложенными на нее обязанностями и поддержал ее инициативы.

Принимая назначение, Костюк пообещала приложить все усилия для выполнения своих обязанностей по развитию региона. Она выразила надежду на конструктивное сотрудничество с правительством РФ.

Женщины на руководящих постах в политике России не являются новшеством. В разные годы в числе руководителей регионов ощущали свое влияние всего пять женщин.

Одной из наиболее известных является Валентина Матвиенко, которая была губернатором Санкт-Петербурга с 2003 по 2011 годы. Также в прошлые десятилетия на постах губернаторов работали Марина Ковтун (Мурманская область, 2012-2019), Наталья Жданова (Забайкальский край, 2016-2018), Светлана Орлова (Владимирская область, 2013-2018), а также Валентина Броневич, которая руководила Корякским автономным округом с 1996 по 2000 годы.

Своим указом Владимир Путин также назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми. Ранее об отставке с поста главы этого региона объявил Владимир Уйба.