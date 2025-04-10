Путин назначил нового посла в Черногории

Назначению предшествовало освобождение от должности предыдущего посла Владислава Масленникова в сентябре 2024 года. Масленников руководил российским дипломатическим представительством в Черногории с 2019 года.

Александр Лукашик, 66-летний дипломат, до своего нового назначения занимал должность директора департамента в Министерстве иностранных дел РФ, отвечая за взаимодействие с регионами, парламентом и общественными организациями.

До этого он работал на различных позициях как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. В период с 2016 по 2022 год Лукашик временно исполнял обязанности поверенного в делах России на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия выразила протест Франции из-за задержания дипломата из РФ.