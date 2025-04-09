Россия выразила протест Франции из-за задержания дипломата из РФ
Захарова: Россия вызвала посла Франции из-за задержания сотрудницы МИД РФ
Фото: [Медиасток.рф]
В российском внешнеполитическом ведомстве вызвали французского посла, чтобы выразить протест в связи с инцидентом, произошедшим в одном из французских аэропортов. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поводом для демарша стало задержание сотрудницы российского министерства.
Москва потребовала от французской стороны разъяснений относительно действий пограничной службы, задержавшей российскую дипломатку и изъявшей ее личные вещи, включая мобильный телефон и компьютерное оборудование.
Ранее Сергей Лавров заявлял, что Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию.