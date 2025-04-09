Россия выразила протест Франции из-за задержания дипломата из РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве вызвали французского посла, чтобы выразить протест в связи с инцидентом, произошедшим в одном из французских аэропортов. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поводом для демарша стало задержание сотрудницы российского министерства.