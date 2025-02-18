Путин назначил нового спецпредставителя по космическому сотрудничеству

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего руководителя корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова специальным представителем президента по международному сотрудничеству в космической отрасли. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

В рамках этого назначения Борисов сменил Сергея Крикалева.

Борисов покинул пост главы «Роскосмоса» 6 февраля 2025 года. Вместо него на эту должность был назначен Дмитрий Баканов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что к Борисову не было претензий. По словам представителя Кремля, ротация кадров произошла в интересах дальнейшего развития космической корпорации.

Борисов является действительным государственным советником РФ 1-го класса. Его услуги отмечены высокими государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, а также ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. В 2015 году Борисов стал лауреатом Государственной премии имени маршала Г.К. Жукова.

Ранее сообщалось, что немец, обратившийся к Владимиру Путину на прямой линии, получил российского гражданство.