Президент России Владимир Путин утвердил Олега Левина в должности посла России в Омане, освободив от этих обязанностей Илью Моргунова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-ресурсе правовых актов.

«Назначить Левина Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Султанате Оман», — сказано в документе.

Другим указом президент снял Илью Моргунова с занимаемой им позиции.

Также Путин назначил Константина Гаврилова послом в Панаме, заменив на этом посту Евгения Бойкова.

Олег Левин, новый посол России в Омане, обладает значительным опытом в дипломатической сфере. Ранее он занимал различные должности в Министерстве иностранных дел. Илья Моргунов, который находился на посту посла в Омане до настоящего назначения, также сделал свой вклад в укрепление российско-оманских связей.

Президент России к тому же привлек внимание к назначению Константина Гаврилова послом в Панаме. Эта смена подчеркивает стремление российской дипломатии к укреплению позиций в Латинской Америке.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Азербайджана встретились в Кремле для обсуждения ключевых вопросов.