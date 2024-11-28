Путин назвал действующие власти Украины «нелегитимными» и «узурпаторами»

Украинские власти не имеют права толкать своих граждан на смерть и вообще отдавать им хоть какие-то приказы. Так считает президент РФ Владимир Путин, его точку зрения опубликовало РИА Новости.

Российский лидер высказался по этому поводу на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Он сообщил всем собравшимся о сложившейся ситуации в зоне СВО. Путин добавил, что власти Украины являются нелегитимными, поскольку не стали проводить в стране выборы. Представители правительства Зеленского являются узурпаторами, которые не имеют законного права отдавать приказы.

«Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными», — указал глава РФ.

Путин добавил, что преступный киевский режим неоднократно пытался атаковать различные объекты государственной важности, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого Путин на заседании Совета ОДКБ заявил, что Россия дала ответ Украине на ее атаки ракетами ATACMS. По ней нанесли массированный удар как ракетами, так и беспилотниками. В итоге было поражено 117 целей.