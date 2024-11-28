Путин заявил об ударе по Украине сотней ракет в ответ на новые атаки ATACMS

Ночью Россия осуществила удар по украинским объектам, применив 90 ракет и свыше 100 беспилотников в ответ на недавние атаки ракетами ATACMS, заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РБК.

По его словам, российским военным удалось поразить 117 целей. Путин отметил, что Генеральный штаб и Министерство обороны России в настоящее время выбирают объекты для атак с системой «Орешник» на территории Украины. Он допустил, что среди этих объектов могут быть пункты принятия решений в Киеве.

Президент заявил, что новая гиперзвуковая ракетная система «Орешник» не имеет мировых аналогов и вряд ли такие появятся в ближайшее время. Эта ракета способна поразить даже хорошо защищенные цели, находящиеся на значительной глубине, и все, что попадает в зону взрыва, превращается в прах. По его словам, при массированном использовании «Орешника» мощность удара может сопоставляться с ядерным оружием.

Путин подчеркнул, что все западные ракеты, поставляемые Киеву, имеют более дальнобойные и сильные аналоги в российском арсенале, поэтому никакие западные поставки не изменят ситуацию на фронте. Даже новые американские ракеты по своим характеристикам уступают российским.

Он также добавил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО в совокупности, и планирует увеличить объемы производства на 25% со следующего года. Он пообещал, что в РФ могут появиться новые ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. В результате этих атак по всей стране были введены срочные отключения электроснабжения.