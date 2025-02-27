Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экстремистские течения представляют собой одну из линий атаки на страну. На расширенном заседании коллегии ФСБ он подчеркнул, что экстремизм и терроризм пытаются вбить клин между народами и конфессиями в России.

По словам Путина, борьба с экстремизмом должна быть решительной и наступательной. Он подчеркнул, что крайне важно пресекать любые попытки разобщить общество и стравливать представителей различных национальностей и религий.

«Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государств», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что правоохранительные органы и специальные службы должны усиливать свою работу по предупреждению экстремистских проявлений и предотвращению террористических актов.

Путин призвал к активному взаимодействию всех регионов страны в борьбе с этими угрозами, отметив, что безопасность и спокойствие каждого гражданина РФ являются приоритетом для государства.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина получил 12-летний срок в тюрьме и колонии за теракт на железной дороге.