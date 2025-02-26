В Ленобласти осудили рецидивиста за теракт на железной дороге

Ранее судимого мужчину лишили свободы на 12 лет за теракт, совершенный на железной дороге в Ленинградской области. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Неоднократно судимого мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Было установлено, что весной 2024 года он совершил преступление по указке незнакомцев в Сети. Ему дали инструкцию для совершения поджога на Октябрьской железной дороге. Рецидивист подпалил батарейный шкаф на станции Пустынька.

Поджигателя по решению суда приговорили к 12 годам лишения свободы: три из них он проведет в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Арзамаса бросил коктейль Молотова в здание военкомата и был арестован.