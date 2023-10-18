Путин назвал «ерундой» обвинения в адрес Орбана в пророссийской позиции

Президент России Владимир Путин назвал обвинения в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он придерживается пророссийской позиции, «ерундой». Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции в среду, 18 октября.

Президент РФ был приглашен на форум «Один пояс, один путь», который проходит с 17 по 18 октября. Его инициатором стал председатель КНР Си Цзиньпин.

17 октября Путин провел незапланированную встречу с Орбаном, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество и взаимоотношение в условиях санкционного давления на Россию.

«Что касается премьер-министра Орбана, его сейчас обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик», – сказал Путин.

По словам российского лидера, на Орбана «нападают» не за то, что его мнение отличается от мнения других европейских лидеров, а за то, что он «мужественно отстаивает интересы своего народа».

В КНР 17 октября начался форум «Один пояс – один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорится в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва – в материале «Подмосковье сегодня».