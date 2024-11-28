Путин назвал главное условие победы России в украинском конфликте

Для достижения победы России в украинском конфликте необходимы не только техника и боеприпасы, но, что важнее всего, наличие мотивации и внутренней готовности человека к борьбе и самопожертвованию ради своей страны, заявил Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что даже при использовании самого современного вооружения исход любого военного противостояния, включая специальную военную операцию, определяется на поле боя, и в конечном счете все зависит от солдат.

Путин также отметил, что поставки новейшего вооружения на украинскую территорию не изменят обстановку на фронте. По его словам, России известно, сколько западных вооружений уже доставлено на Украину и какие поставки планируются в будущем.

Напомним, в среду, 27 ноября, Владимир Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с государственным визитом, который продлится два дня.

Ранее сообщалось, что украинские военные осознают, что ситуация в конфликте с Россией зашла в тупик и решение возможно только через переговоры.