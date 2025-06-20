По мнению президента России Владимира Путина, Украина не проявляла готовности к переговорам с Россией о прекращении конфликта, поскольку западные страны рассчитывали извлечь выгоду из сложившегося кризиса.

Путин подчеркнул, что страны, придерживающиеся устаревших неоколониальных взглядов, особенно в Европе, полагали, что им удастся легко обогатиться за счет России. Они надеялись подавить, разрушить и уничтожить ее, получив при этом определенные выгоды.

Путин уверен, что именно поэтому бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон под влиянием предыдущей администрации США посетил Украину и убедил ее отказаться от переговоров с Россией. Об этом Путин заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Путин рассказал о потерях Украины в Курской области.