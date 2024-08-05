Путин назвал лучшими психологами для бойцов СВО их жен

Президент России Владимир Путин ответил на инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на предложение, подразумевающее возможность для участников специальной военной операции (СВО) отдыхать вместе со своими женами в санаториях во время прохождения реабилитации.

Матвиенко отметила, что об этом просят сами военнослужащие, которые находят в своих вторых половинках психологов.

«Это самые лучшие специалисты-психологи», — ответил на это Путин.

Матвиенко считает, что военнослужащие, с которыми рядом будут находиться жены, намного лучше пройдут реабилитацию. По ее словам, благодаря женщинам бойцы будут лучше выполнять рекомендации врачей.

Спикер Совфеда отметила, что ведомство совместно с Министерством обороны РФ подготовит данное предложение и внесет его на рассмотрение. Матвиенко назвала такое решение правильным.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран с рабочим визитом.