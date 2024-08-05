Секретарь Совбеза РФ Шойгу прибыл с визитом в Иран

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановым рабочим визитом, сообщили в аппарате Совбеза.

Отмечается, что в столице Ирана — Тегеране, Шойгу проведет переговоры с коллегой из Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом, а также начальником Генерального штаба страны Мохаммадом Багери.

Отдельно у Шойгу запланирована встреча с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ведомстве подчеркнули, что представители российской и иранской сторон обсудят различные вопросы, посвященные двустороннему сотрудничеству. Также представители двух государства затронут темы национальной безопасности и торговли.

Ахмадиан пригласил Шойгу в Иран во время телефонного разговора. Тогда стороны обсуждали вопросы сотрудничества между Москвой и Тегераном.

13 мая президент России Владимир Путин назначил указом Шойгу секретарем Совбеза РФ. Он сменил на этой должности Николая Путрушева. Вместо Шойгу министром обороны России стал Андрей Белоусов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран и «Хезболла» готовят нападение на Израиль.