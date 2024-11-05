Путин назвал мат частью русского языка

Президент РФ Владимир Путин обсудил проблему нецензурной лексики во время заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

В ходе своего выступления он отметил, что русский мат, хоть и считается грехом, все же является частью нашего языка, добавив с юмором, что «никто из нас не без греха». Его слова приводят РИА Новости.

«Нужно показать, что для того, чтобы выразить свою точку зрения, защитить ее, показать образованность и твердые убеждения, твердо заявить свою позицию, существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика», — подчеркнул он.

Заседание проходило под председательством советника президента РФ и председателя наблюдательного совета фонда «Русский мир» Елены Ямпольской.

Ранее акцент на чистоту речи и необходимость борьбы со сквернословием сделала актриса Екатерина Гусева, которая охарактеризовала мат как «анти-молитву и богопротивное явление».

В ответ на это Владимир Путин подчеркнул, что повышать культуру общения необходимо путем применения разнообразных средств выражения своих мыслей, а не ограничиваясь ненормативной лексикой. Он призвал присутствующих к более внимательному подходу к словоупотреблению и подчеркнул важность развития общей культуры в обществе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать единые учебники по русскому языку.